DAİŞ’ten Irak askerlerine saldırı
ERBİL (K24)
K24’ün Peşmerge kaynaklarından edindiği bilgiye göre DAİŞ dün gece, Gulala nahiyesine bağlı Helawni köyü yakınlarında Irak ordusuna ait bir kontrol noktasına saldırıda bulundu.
Saldırıya uğrayan noktaya destek için gelen askerlerin yoluna döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Son dönemlerde DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerdeki saldırıları artmış durumda. Uzmanlar, DAİŞ’in yeniden örgütlendiğini ve güçlü bir altyapı oluşturduğu konusunda uyarıda bulunuyor.
DAİŞ üç gün önce Kerkük ve Ninova’da düzenlediği saldırılarda 15 Irak güvenlik görevlisini öldürdü.
16 Ekim 2017 olaylarının ardından Peşmerge’nin Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerden çekilmesi sonrası güvenlik açığını fırsat bilen DAİŞ, sık sık saldırılar düzenliyor. Bölge sakinleri ise Peşmerge’nin dönmesini istiyor.