ABD’li kurumdan Kürdistan Bölgesi’ndeki gaz çalışmalarına 250 milyon dolarlık destek

ERBİL (K24)

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) firması Dana Gas ve Crescent Petroleum liderliğindeki konsorsiyum olan Pearl Petroleum, Kürdistan Bölgesi'ndeki Kor Mor gaz santralinde yürüttükleri gaz genişletme çalışmalarını desteklemek için ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu (DFC) ile 250 milyon dolarlık bir finansman anlaşması imzaladı.

Dana Gas’ın açıklamasına göre DFC, 7 yıl boyunca Pearl Petroleum’a 250 milyon dolarlık finans desteği sağlayacak.

Temiz doğal gaza yönelik artan talebi karşılamak için, gaz üretim kapasitesinde %50 artışla 690 milyon metreküp/günlük bir artışa kadar destek verecek.

Pearl Petroleum'un bugüne kadar Kor Mor'daki toplam yatırımı, doğal gaz ve sıvılarda 341 milyon varil petrol eşdeğerinin toplam kümülatif üretimiyle 2,1 milyar ABD Doları’nı aşıyor.

Dana Gas CEO'su Dr. Patrick Allman-Ward, “Pearl Petroleum'daki ortaklarımızla birlikte, Kürdistan Bölgesi'nin gaz sektörünü daha da geliştirmekten, daha fazla temiz enerji arzı sağlamaktan ve yerel ekonomik kalkınmayı desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu anlaşma, bölgeye ve bölgenin uzun vadeli beklentilerine olan güvenimizin devam ettiğinin altını çiziyor” dedi.

KM-250 projesi, Kor Mor'da toplam üretim kapasitesini 1 milyar metreküp/güne yaklaşmayı hedefleyen iki trenli bir genişleme projesinin ilk aşaması. Geçen yıl coronavirüs salgını nedeniyle durdurulan proje, 2021 Nisan ayında yeniden başlandı ve şu anda 2023 Nisan ayına kadar tamamlanması planlanıyor.