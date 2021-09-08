Politika

ABD Dışişleri yetkilisi ile ENKS Kürt diyaloğunu görüştü

ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, ABD’nin Rojava’daki Kürt diyaloğundaki sorunların çözümü için çaba harcadığını söyledi.
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kürdistan Joey Hood ENKS görüşme kürt diyaloğu

HABER MERKEZİ

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada 7 Eylül’de ABD tarafının isteği üzerine ENKS yetkililerinin Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, “Joey Hood, ABD’nin, ENKS'ye yönelik engel ve ihlallerin durdurulması için çaba harcadığını vurguladı” denildi.

Açıklamada Joey Hood ve diğer ABD’li yetkililerinin Suriye krizinin siyasi çözümünden yana olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamada ABD’nin ENKS ve Ulusal Birlik Partileri (PYNK) arasında başlayan Kürt diyaloğuna yönelik desteğini yinelediği ve sorunların çözümü için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

ABD’nin rolüne övgüde bulunulan açıklamada “ENKS olarak, Kürt birliği ve ortak tutum prensibine bağlıyız” ifadelerine yer verildi.

ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood’un ENKS yetkilileriyle görüşmesi, ENK-S ve Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye'nin (KDP-S) ofislerine yönelik saldırıların yeniden arttığı bir döneme denk geldi.

ENKS yetkilileri, Demokratik Birlik Partisi (PYD) bağlı güçler tarafından gerçekleştirildiğini belirttiği söz konusu saldırılarla Kürt diyaloğunun engellenmek istendiğini vurguluyor.

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