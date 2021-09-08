‘ABD ENKS ve PYNK arasındaki diyaloğa önem veriyor’

ERBİL (K24)

ABD’nin talebi üzerine Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Kurulu, 7 Eylül’de Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ile bir araya gelmişti.

K24 yayınına katılan ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi Faysal Yusuf, ABD'li yetkiliyle yaptıkları görüşmenin detaylarını anlattı.

Yusuf, "ABD’nin yeni yönetimi, askeri, siyasi ve diplomatik olarak bölgeye dönüş yaptıktan sonra, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bizimle masaya oturdu. ENKS ve PYNK arasındaki yeni tur görüşmeler, bizimle yaptıkları görüşmelerin bir parçasıydı ve bu görüşmelere desteklerini dile getirdiler” dedi.

ABD'li yetkililerin PYNK ile yeni tur müzakereler için ENKS'nin görüşlerini dinlemek istediklerini belirten Yusuf, Kürtler arasındaki krizlerin kimseye hizmet etmediğini kendilerine söylediklerini ifade aktardı.

ENKS olarak ABD’lilere yeni müzakerelere hazır olduklarını vurgulayan Faysal, ama yakın gelecekte diyaloğun başlamayacağını sözlerine ekledi.

Yusuf, “ENKS'ye karşı ihlallerde bulunanlar, müzakerelerin yapılmasını istemediklerini gösteriyor” diyerek, “ENKS ile PYNK arasında bir anlaşma yapılmalı, buna hepimiz inanmalıyız, tutuklamalar ve ENKS'ye yönelik bu saldırılar durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yusuf, kendileriyle görüşen ABD’li yetkilinin, ülkesinin Kürt diyaloğunu önemsediğini kendilerine söylediğini belirtti.

ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood’un ENKS yetkilileriyle görüşmesi, ENKS ve Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye'nin (KDP-S) ofislerine yönelik saldırıların yeniden arttığı bir döneme denk geldi.

ENKS yetkilileri, Demokratik Birlik Partisi (PYD) bağlı güçler tarafından gerçekleştirildiğini belirttiği söz konusu saldırılarla Kürt diyaloğunun engellenmek istendiğini vurguluyor.