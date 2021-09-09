Politika

‘Taliban ABD vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin verecek’

Amerikan basını, Taliban'ın, Afganistan'da kalan yaklaşık 200 ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verme konusunda rıza gösterdiğini yazdı.
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dünya ABD Afganistan Kabil Kabil Havalimanı Taliban

HABER MERKEZİ

Amerikan basınının üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Taliban'ın ele geçirmesinin ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ilk ticari uçuş gerçekleşti.

Doha'ya giden Katar Havayollarına ait uçağın içinde kaç ABD vatandaşı olduğu bilinmiyor.

Kaynaklar ise Taliban'ın, Afganistan'da kalan yaklaşık 200 Amerikan vatandaşının ayrılmasına izin verme konusunda rıza gösterdiğini kaydetti.

ABD vatandaşları ve ülkeden çıkmak isteyen Afganları taşıyan 6 Amerikan charter uçağının, Taliban'ın izin vermemesi nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Havalimanında bekletildiği belirtiliyordu.

 

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