Messi’den 3 gol: Pele’yi geride bıraktı

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Lionel Messi, Arjantin’le Copa America’yı kazanmasının ardından Dünya Kupası Elemeleri’nde de milli formayla başarılar kazanmaya devam ediyor.

Copa America 2021 şampiyonu Arjantin, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Bolivya’yla karşı karşıya geldi.

Arjantin’in 3-0 galip geldiği maçta takımının tüm gollerinin altına imzasını atan Lionel Messi, Brezilyalı efsane Pele’nin rekorunu da kırdı.

Milli takım formasıyla 79 gole ulaşan Messi, Bolivya karşısında yaptığı hat-trick’le birlikte Pele’nin iki gol önüne geçti. Lionel Messi’nin önünde yalnızca Brezilyalı efsaneler Marta (109) ve Cristiane (96) yer alıyor.

Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan efsane oyuncu şunları söyledi:

“Bu başarıya ulaşmayı gerçekten çok istiyordum. Bunun için çok bekledim ve bu günün hayalini kurdum. Bunca bekleyişin ardından geldiği için çok eşsiz bir ân oldu.

Bunu kutlamamamızın da daha iyi bir yolu olamazdı. Annem ve kardeşlerim trübündelerdi. Çok zor günler geçirdiler ve şimdi ise kutlama yapıyorlar. Çok mutluyum.”

Ayrıca Arjantinli yıldız, bu açıklamaları yaparken gözyaşlarına da hakim olamadı.

SUAREZ’İ DE GEÇTİ

Bolivya karşısında attığı üç golle birlikte Messi, eski takım arkadaşı Suarez’i geçerek CONMEBOL Erkekler Dünya Kupası Elemeleri’ndeki en golcü oyuncu oldu.

Kariyeri genelinde elemelerde 26 gole ulaşan yıldız oyuncu’nun yaptığı hat-trick’le birlikte, Arjantin formasıyla Messi’nin en çok gol attığı takım da Bolivya oldu (11 maç 8 gol).

Ayrıca Messi, 54 gollü Batistuta’yı geride bıraktığından bu yana 2016 yılından beri Arjantin’in en skorer oyuncusu olarak öne çıkıyor.

Bu yaz Copa America’yı da kazanan Messi, milli takımlar düzeyindeki ilk kupasını kaldırmış ve bu uzun bekleyişe bir son vermişti.