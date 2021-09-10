DAİŞ'in Suriye güvenlik emiri yakalandı

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Sakarya polisi, 30 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde DAİŞ’e yönelik iki farklı operasyon gerçekleştirdi.

30 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda aralarında Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesinde cami ve mescit sorumlusu olduğu öne sürülen Suriye uyruklu H.K. ile 2 şüpheli yakalandı.

Diğer operasyonda ise, DAİŞ'in propaganda amacı ile internette yayınladığı görüntülerde örgüt adına propaganda yapan ve üst düzey yönetici olduğu tespit edilen DAİŞ Suriye güvenlik emiri A.S. yakalandı.

Sakarya merkezli 5 ilde düzenlenen iki farklı operasyonda H.K. ve A.S.'nin de aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden; güvenlik emiri Suriye uyruklu A.S., cami ve mescit sorumlusu Suriye uyruklu H.K. ve örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu O.A.I.J. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, DAİŞ'in internet sitelerinde yayınlanan Suriye güvenlik emiri A.S. ile Deyr ez Zor bölgesi cami ve mescit sorumlusu H.K.'nın da içlerinde bulunduğu propaganda videosunda; örgüt üyelerinin cami içerisinde silah zoru ile vatandaşlara biat yemini ettirdikleri görüldü.