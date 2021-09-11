Politika

Bitlis'e bağlı 9 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te 9 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Sokağa çıkma yasağı Bitlis

HABER MERKEZİ

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, il merkezindeki bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki Ağaçpınar, Ayrancılar, Kaşıklı, Kayalıbağ, Karaca, Konalga, Yeşilsırt, Narlıdere, Tanrıyar köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu alanlarda, teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül saat 03.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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