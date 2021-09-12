Politika

Kabil Havalimanı’yla ilgili yeni gelişme

Afgan polisi, Taliban ülkenin kontrolünü ele geçirdiğinden beri ilk kez, hareket ile bağlantılı güçlerle birlikte başkent Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki kontrol noktalarında yeniden konuşlandı.
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Kabil Havalimanı
Kabil Havalimanı
dünya Kabil Havalimanı

HABER MERKEZİ

Polis, geçen ay Taliban’ın Kabil’e girmesi ve hükümeti devirmesi üzerine hareketin tepkisinden korkarak görev yerlerinden çekildi.

Ancak AFP’ye konuşan iki polis, Taliban liderlerden telefon aldıktan sonra dün işe döndüklerini söyledi.

Havalimanındaki AFP muhabiri, sınır polisinin bugün iç hat uçuş salonu da dahil olmak üzere havaalanının ana binaları dışındaki birçok kontrol noktasında konuşlandırıldığını bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, “İki haftadan fazla bir süre evde kaldıktan sonra dün işe geri döndüm” dedi.

Diğer polis ise, “Üst düzey bir Taliban liderinden işe geri dönmemi isteyen bir telefon aldım. Dün harika bir gündü ve tekrar hizmet etmekten çok mutluyuz” diye konuştu.

Taliban, ordu, polis ve diğer güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere önceki hükümette çalışan herkese yönelik genel af kararı aldıklarını açıklamıştı.

Taliban yetkilileri, diğer güçleri kendilerine entegre etmek istediklerini belirtiyor, ancak bunun nasıl olacağını veya yaklaşık 600 bin üyeli bir güvenlik aygıtıyla nasıl çalışacaklarını açıklamadılar.

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