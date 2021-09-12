ABD Başkonsolosu’ndan Kürtçe mesaj: Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yanındayız

ERBL (K24)

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, Erbil’de düzenlenen uluslararası standartlarda medya kursunun bitiş töreninde Kürtçe olarak yaptığı konuşmada ülkesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne desteğini yineleyerek, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyı kınadı.

Gazetecilerin toplumun gelişmesindeki rolüne dikkat çeken Robert Palladino, “Gazetecilerin, vatandaşların haber alması, halkın eğitilmesi ve uyarılmasının yanı sıra, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın demokratikleşme sürecinde de önemli bir rolü var” dedi.

Palladino, basın özgürlüğünün ABD’nin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

“ABD, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni desteklemeye devam edecek” diyen Palladino, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve ABD arasındaki ilişkilerin geleceğine inancımız tamdır. ABD, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta istikrarın sağlanmasının ortağıdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına Kürtçe olarak devam eden ABD Başkonsolosu, “ABD, Kürdistan Bölgesi ve Irak’a yönelik roketli saldırıları şiddetle kınıyor. Bunlar Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın güvenlik ve istikrarına yönelik saldırılardır. Saldırıların sorumlularının yakalanması için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yanındayız. ABD, Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın barış ve istikrarı sağlamaya yönelik işbirliğine bağlıdır” dedi.

Palladino, “Peşmerge Bakanlığı heyeti, ABD’de dünyadaki güvenlik güçlerinin emniyeti sağlama konusunda düzenlenecek bir konferansa katılıyor” şeklinde konuştu.