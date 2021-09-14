Peşmerge Bakanlığı heyeti ABD’de
HABER MERKEZİ
Peşmerge Bakanlığı’ndan bir heyet, National Defense Üniversitesi’nin programına katılmak üzere Washington’a gitti.
Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Peşmerge Bakanlığı Danışmanı Baxtiyar Sadık ve Peşmerge Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Hoşmend Haydar’dan oluşan heyet geçtiğimiz Pazar günü ABD’ye giderek, 1 hafta sürecek savunma programına katılmaya başladı.
Üst düzey Irak güvenlik heyetiyle birlikte ABD’ye giden Peşmerge Bakanlığı heyeti, ABD National Defense Üniversitesi’nin seminerlerine katılıyor.
Seminerler söz konusu üniversitenin Yakın Doğu ve Güney Asya Stratejik Araştırmaları Merkezi’ndeki gerçekleştiriliyor.
K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti ABD Temsilcisi Beyan Sami Abdurrahman, Peşmerge Bakanlığı Heyeti’nin söz konusu programa katılımının önemine değinerek, bu tür programların ABD ile ilişkileri güçlendirdiğini belirtti.