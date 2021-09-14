Politika

Peşmerge Bakanlığı heyeti ABD’de

Peşmerge Bakanlığı’ndan bir heyet, National Defense Üniversitesi’nin programına katılmak üzere Washington’a gitti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Peşmerge Bakanlığı ABD National Defense Üniversitesi

HABER MERKEZİ

Peşmerge Bakanlığı’ndan bir heyet, National Defense Üniversitesi’nin programına katılmak üzere Washington’a gitti.

Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Peşmerge Bakanlığı Danışmanı Baxtiyar Sadık ve Peşmerge Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Hoşmend Haydar’dan oluşan heyet geçtiğimiz Pazar günü ABD’ye giderek, 1 hafta sürecek savunma programına katılmaya başladı.

Üst düzey Irak güvenlik heyetiyle birlikte ABD’ye giden Peşmerge Bakanlığı heyeti, ABD National Defense Üniversitesi’nin seminerlerine katılıyor.

Seminerler söz konusu üniversitenin Yakın Doğu ve Güney Asya Stratejik Araştırmaları Merkezi’ndeki gerçekleştiriliyor.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti ABD Temsilcisi Beyan Sami Abdurrahman, Peşmerge Bakanlığı Heyeti’nin söz konusu programa katılımının önemine değinerek, bu tür programların ABD ile ilişkileri güçlendirdiğini belirtti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv