Peşmerge Bakanlığı: Şengal Anlaşması pratikte uygulanmış değil

WASHINGTON (K24)

Washington’da basın toplantısı düzenleyen Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Peşmerge ile Irak ordusunun ortak koordinasyonu için iki ana merkezin Bağdat ve Erbil’de kurulduğunu bildirdi.

Bağdat ve Erbil’deki merkezlerde Peşmerge ve Irak ordusundan komutanların görev yaptığını kaydeden Lezgin, söz konusu merkezlerde güvenlik boşluğu olan bölgeler için iki ortak tugay kurulması çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Lezgin, “Eğer 10 Ekim seçimleri gündemde olmasaydı, 2 ortak tugayın kurulması süreci tamamlanmış olurdu” dedi.

Söz konusu adımların çok iyi bir başlangıç olduğunu vurgulayan Lezgin, Şengal Anlaşması’nın uygulanması için Irak hükümetinin hazır olduğunu, Şengal’de PKK tarafından kurulan silahlı grupların varlığına dikkat çekti.

“Rojava’dan Şengal Dağı’na gelenler, o bölgelerin istikrarını bozuyor” diyen Lezgin, Şengal Anlaşması’nın pratikte uygulanmadığını ancak Irak tarafının anlaşmanın uygulanması için hazır olduğunu ifade etti.

Haşdi Şabi’nin Şengal’deki silahlı grupları desteklediğini kaydeden Lezgin, Irak hükümetinin söz konusu silahlı grupları çıkarıp, Şengalli sığınmacıların evlerine dönmelerini sağlaması gerektiğini dile getirdi.