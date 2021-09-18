Politika

KDP: Peşmerge’nin haklarının sağlanması temel önceliğimiz

Irak seçimlerine iddialı bir şekilde hazırlanan KDP'nin yetkilileri, en önemli önceliklerinden birinin Peşmerge Güçleri’nin haklarının sağlanması olduğunu belirtiyor.
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kürdistan KDP Irak Seçimleri 2021 Peşmerge Güçleri haklar

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak, Kürdistan Bölgesi ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde 10 Ekim’de yapılması planlanan Irak seçimleri için hazırlıklarını sürdürürken, KDP’nin seçimlerden sonra en kilit partilerden biri olması bekleniyor.

KDP’nin yetkilileri ve adayları, anayasaya göre Irak savunma sisteminin bir parçası olan Peşmerge Güçleri’nin haklarının gün geçtikçe gerilediğini ancak Şii milis grubu Haşdi Şabi’ye verilen hem ekonomik hem de lojistik desteğin günden güne arttığını belirtiyor.

KDP’nin yetkilileri, Peşmerge Güçleri’nin haklarının tam olarak sağlanması için anayasal mücadeleye hazırlandıklarını vurguluyor.

K24’e konuşan KDP’nin 4’üncü Seçim Bölgesi adaylarından Meriwan Qereni, “Peşmerge Güçleri, Irak savunma sisteminin bir parçası ancak lojistik ve donanım için gerekli bütçe gönderilmiyor. Diğer Iraklı güçlere özellikle de Haşdi Şabi’nin aldığı bütçe gün geçtikçe artıyor” dedi.

Haşdi Şabi’nin siyasi amaçlarla kurulan bir yapı olduğunu belirten Meriwan Qereni, “KDP’nin adayları olarak, Peşmerge Güçleri’nin haklarının sağlanması için anayasal mücadele vereceğiz” ifadelerini kullandı.

K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu Peşmerge Komisyonu Üyesi Cemal Hawez de söz konusu sorunun çözülmesi gerektiğini belirterek, “Anayasada Peşmerge Güçleri’yle ilgili hiçbir madde uygulanmıyor” dedi.

Cemal Hawez, Haşdi Şabi’nin Irak Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının en önemli nedeninin siyasi olduğunu ve bununla milis grubuna devlet kaynaklarının aktarıldığını vurguladı.

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