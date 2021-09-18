Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 6 bin 732 Covid-19 testi uygulanırken, 634 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (472) Duhok’ta görüldü.
Son 24 saatte 1412 kişi sağlığına kavuştu, 13 kişi ise yaşamını yitirdi.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 3 milyon 30 bin 171
Vaka: 317 bin 567
İyileşen: 283 bin 874
Tedavisi süren: 27 bin 998
Ölüm: 5 bin 695