Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 6 bin 732 Covid-19 testi uygulanırken, 634 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (472) Duhok’ta görüldü.

Son 24 saatte 1412 kişi sağlığına kavuştu, 13 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 30 bin 171

Vaka: 317 bin 567

İyileşen: 283 bin 874

Tedavisi süren: 27 bin 998

Ölüm: 5 bin 695