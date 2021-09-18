Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybederken, 634 vaka tespit edildi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Covid-19 bilanço

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 6 bin 732 Covid-19 testi uygulanırken, 634 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (472) Duhok’ta görüldü.

Son 24 saatte 1412 kişi sağlığına kavuştu, 13 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 30 bin 171

Vaka: 317 bin 567

İyileşen: 283 bin 874

Tedavisi süren: 27 bin 998

Ölüm: 5 bin 695

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