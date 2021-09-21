DAİŞ, Kifri ile Kelar arasıdaki yolu kesip halka ateş açtı
KELAR (K24)
Terör örgütü DAİŞ’in Kifri ve Kelar arasında yol kesip halka saldırdığı bildirildi.
K24 Kelar muhabiri, DAİŞ’in Kifri ile Kelar kentleri arasındaki Salihiye köyü yakınlarında yol kestiğini bildirdi.
DAİŞ mensuplarının halka ateş açtığı ifade edildi.
DAİŞ’lilerin halka kimlik sorduğu ve açtıkları ateş sonucu 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Saldırıda bir kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşılırken, yaralı kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.