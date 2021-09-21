Politika

DAİŞ, Kifri ile Kelar arasıdaki yolu kesip halka ateş açtı

DAİŞ’in Kifri ile Kelar kentleri arasındaki Salihiye köyü yakınlarında yol kestiğini bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan DAİŞ Kelar Kifri

KELAR (K24)

Terör örgütü DAİŞ’in Kifri ve Kelar arasında yol kesip halka saldırdığı bildirildi.

K24 Kelar muhabiri, DAİŞ’in Kifri ile Kelar kentleri arasındaki Salihiye köyü yakınlarında yol kestiğini bildirdi.

DAİŞ mensuplarının halka ateş açtığı ifade edildi.

DAİŞ’lilerin halka kimlik sorduğu ve açtıkları ateş sonucu 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırıda bir kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşılırken, yaralı kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv