Politika

Irak’tan İran’ın sınır bölgesindeki operasyonlarına kınama

Irak Genelkurmay Başkanlığı, İran’ın Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerinde düzenlediği operasyonları kınadı.
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kürdistan Irak İran Kürdisan Bölgesi

ERBİL (K24)

Irak Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerinde düzenlediği operasyonlar kınanarak, bu tür askeri operasyonlara karşı oldukları vurgulandı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin operasyonlarla ilgili açıklamalarını kınayan Irak Genelkurmay Başkanlığı, “Irak topraklarının komşu ülkelere karşı kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Irak’a komşu ülkelerin, işbirliği ve yardım dilini kullanması gerektiği vurgulandı.

İran Genelkurmay Bakıri yaptığı açıklamada, “Doğu Kürdistanlı partileri yok edene kadar Kürdistan Bölgesi’nde operasyonlarını sürdüreceklerini” söylemişti.

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