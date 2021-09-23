Politika

Rojava’nın Amude kentinde fiyat artışları protesto edildi

Rojava’nın Amude kentinde artan akaryakıt ve ekmek fiyatları ile kötüleşen ekonomik durum protesto edildi.
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kürdistan Rojava Amude Zam Protesto ENKS

AMUDE (K24)

K24 muhabiri, bugün sabah saatlerinde Rojava’nın Amude kentindeki çok sayıda vatandaşın akaryakıt ve ekmek fiyatlarındaki artışları protesto ettiğini bildirdi.

Vatandaşlar, kentte kötüleşen ekonomik durumu protesto etmek için ana yola çıktı.

Göstericiler “Petrol ülkesi aç durumda”, “Ürünlerin yüksek değeri yoksulluğa, cehalete ve uyuşturucu bağımlılığı ile suça yol açar”, “Yetersiz beslenme zorunlu göçe neden olur” pankartlarını açtı.

Rojava’daki Özerk Yönetim, mazot fiyatının yanı sıra birçok temel ihtiyacın da maliyetini arttırdı.

Bu arada Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) dün akaryakıt ve ekmek fiyatlarındaki artışlarla birlikte artan vergiler ve parti yöneticilerinin tutuklanmasına karşı protesto kararı almıştı.

ENKS’den yapılan açıklamada, “PYD yönetiminin yaptığı şey, vatandaşlarımızın geçimini engellemektedir. Bu nedenle insanlarımız göç etmek zorunda kalıyor” denildi.

 

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