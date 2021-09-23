Peşmerge Bakanlığı: Almanya Peşmerge'ye yardımlarını sürdürecek

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığı'ndan Albay Mayer ve Kürdistan Bölgesi Alman Proje Sorumlusu Albay Kay’dan oluşan bir heyet Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Almanya’nın Peşmerge Bakanlığı ile olan sürekli koordinasyonu ve yardımına vurgu yapıldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, görüşme sırasında Alman heyetinin Peşmerge Güçleri’ne yapılan yardımların devam edeceğini vurguladığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamaya göre Alman heyeti, Kürdistan Bölgesi'nde Peşmerge Güçleri’ne danışmanlık alanında çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada, Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki’nin görüşmede Alman hükümetine ve halkına teşekkür ettiği ve Peşmerge Bakanlığı'nın Kürdistan Bölgesi'ndeki Alman askeri ekibiyle koordinasyon ve işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi.