DAİŞ, Kelar-Kifri yolundaki terör saldırısını üstlendi
HABER MERKEZİ
Terör örgütü DAİŞ, 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği Kelar-Kifri yolundaki terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi.
DAİŞ yayınladığı açıklamayla, 21 Eylül akşamı Kelar-Kifri yolunda gerçekleşen ve 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırısını üstlendi.
21 Eylül akşamı Terör örgütü DAİŞ, Kifri ve Kelar arasında yol kesip halka saldırmıştı
K24 Kelar muhabiri, DAİŞ’in Kifri ile Kelar kentleri arasındaki Salihiye köyü yakınlarında yol kestiğini bildirmişti.
DAİŞ mensuplarının halka ateş açtığı ifade edilmişti.
DAİŞ’lilerin halka kimlik sorduğu ve açtıkları ateş sonucu 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.
Saldırıda bazı vatandaşlar da yaralanmıştı.