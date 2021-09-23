Politika

DAİŞ, Kelar-Kifri yolundaki terör saldırısını üstlendi

DAİŞ, 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği Kelar-Kifri yolundaki terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi.
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kürdistan DAİŞ Kelar Kifri

HABER MERKEZİ

Terör örgütü DAİŞ, 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği Kelar-Kifri yolundaki terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

DAİŞ yayınladığı açıklamayla, 21 Eylül akşamı Kelar-Kifri yolunda gerçekleşen ve 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırısını üstlendi.

21 Eylül akşamı Terör örgütü DAİŞ, Kifri ve Kelar arasında yol kesip halka saldırmıştı

K24 Kelar muhabiri, DAİŞ’in Kifri ile Kelar kentleri arasındaki Salihiye köyü yakınlarında yol kestiğini bildirmişti.

DAİŞ mensuplarının halka ateş açtığı ifade edilmişti.

DAİŞ’lilerin halka kimlik sorduğu ve açtıkları ateş sonucu 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Saldırıda bazı vatandaşlar da yaralanmıştı.

DAİŞ mensuplarının ateş açması sonucu yaşamını yitiren Ciger Halife ve Yusuf İhsan

 

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