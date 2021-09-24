Saddam’ın subayının kızı Eskişehir’de kayboldu: ‘Cesedi parçalara bölündü’

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Alınan bilgiye göre, Saddam döneminde Baas ordusunda uzun yıllar görev yapan Ali Challab Al-Abbood 5 yıl önce 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood ile Türkiye'ye giderek Eskişehir'e yerleşti.

Bu sürede kentte yaşayan Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de kızı Sally Ali Challab Al-Abbood'un evden ayrılıp bir daha dönmemesi üzerine polis ekiplerine başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için özel ekip oluşturuldu.

Sally'in (20) arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed (28) tarafından parçalara bölünerek bulunduğu evden çıkarıldığı ihtimali üzerine şehir çöplüğünde de arama başlatıldı.

Özel ekip, Sally'i bulmak için araştırmalara başladı, gidebileceği tüm adresler kontrol edildi. Sally'nin en son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği tespit edildi. Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak Eskişehir'e getirilen Mohammed, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Mohammed’in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen testere, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında bulunan kan izleri, Sally'nin babasından örnekler alınarak Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde incelendi. Kan izlerinin Sally'e ait olduğu tespit edildi.

Ali Challab Al-Abbood, gazetecilere, Irak'ta bir saldırıda yüzünden yaralandığını, kendilerini güvende hissetmedikleri için Türkiye'ye yerleştiklerini söyledi.

Kayıp genç kızın kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood da ablasının hayatından endişe ettiklerini dile getirdi. (Kaynak: Ajanslar)