Mbappe rekabetine Manchester City de katıldı

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Sergio Agüero'nun Barcelona'ya transferinin ardından yaz transfer döneminde Harry Kane ve Cristiano Ronaldo ile ilgilenen ancak her iki ismi de kadrosuna katmayı başaramayan Manchester City rotayı sürpriz bir isme çevirdi.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre City Kylian Mbappe için kesenin ağzını açma kararı aldı.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemeyen ve gelecek sezon Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılan genç yıldız devreye giren Manchester City yönetimi, futbol direktörü Txiki Begiristain'e Mbappe'yi ikna etmek için sınırsız yetki verdi.

Haberde Manchester City yönetiminin Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için şanslarını yükselteceğine inandığına da yer verildi.

AĞUSTOS AYININ EN İYİSİYDİ

Öte yandan sezon sonunda takımdan ayrılması beklense de üst düzey performansını sürdüren Mbappe, Ligue 1'de Ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi.

1 Ocak'tan itibaren istediği takıma imza atma hakkına kavuşacak olan Mbappe, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atarken, takım arkadaşlarına 3 de asist yaptı.

Transfer döneminin son günlerinde Mbappe için astronomik bir teklif yapan Real Madrid'in İngiliz kulüplerinin 22 yaşındaki oyuncunun aklını çelebileceği endişesiyle bu transferi önümüzdeki sezona bırakmak istemediği öne sürülmüştü.

Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan Mbappe, ülkesinin EURO 2020'den elenmesine yol açan penaltı vuruşunu kullanan isim olmuştu.