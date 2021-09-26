Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 10 bin 475 Covid-19 testi uygulanırken,1360 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (481) başkent Erbil’de görüldü.

Son 24 saatte 1180 kişi sağlığına kavuştu, 20 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 82 bin 224

Vaka: 325 bin 72

İyileşen: 290 bin 880

Tedavisi süren: 28 bin 408

Ölüm: 5 bin 784