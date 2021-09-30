Başbakan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD Dışişleri Bakanı’nın Irak ve İran İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Jennifer Gavito başkanlığındaki heyetini kabul etti.

ABD'nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Robert Palladino'nun da katıldığı görüşmede, Irak'taki durum ve ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler ele alındı.

Kürdistan Bölgesi'nin önemine vurgu yapan Gavito, ABD'nin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve ziyaretinin aynı zamanda ABD'nin desteğini yeniden teyit etmek anlamına geldiğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani de görüşmede, ABD'ye Kürdistan Bölgesi’ne verdiği destek için teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin gelir kaynaklarını çeşitlendirme ve güçlü bir ekonomik altyapı inşa etme için yaptığı reformlar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, Irak’ta 10 Ekim’de gerçekleşecek genel seçimlerinin yanı sıra Irak ile ABD arasındaki stratejik diyalog ve terör tehdidi ele alındı.