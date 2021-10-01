Politika

Allavi: Kürdistan'ı ihmal edemeyiz

Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, Kürdistan’ın ihmal edilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.
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kürdistan İyad Allavi Kürdistan Irak

ERBİL (K24)

Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, Kürdistan’ın ihmal edilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

K24’e konuşan Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, Irak’ın bugün olduğu gibi yönetilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Kürdistan’da demokrasinin yerleştiğini, Irak’ta ise bu sürecin yeni başladığını kaydeden Allavi, Kürdistan’ın demokrasinin bedelini ödediğini ifade etti.

Erbil ile Bağdat’ı yakınlaştırmak için kendisinin şahsen de çaba gösterdiğini kaydeden Allavi, son dönemde birçok sorunun çözüldüğünü bildirdi.

“Kürdistan yaşamımız ve geleceğimizde köklü bir parça” diyen Allavi, Kürdistan’ın ihmal edilemeyeceğini ifade etti.

 

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