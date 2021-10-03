Başbakan: PKK ve Şii milisler Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını engelliyor

ERBİL (K24)

Başbakan Messrur Barzani, Twitter hesabından gençlerin Şengal'deki durumla ilgili sorularını yanıtladığı bir video paylaştı.

Başbakan, “Federal hükümetle Şengal’de durumun normalleşmesi için bir yol haritanız var mı?” sorusuna “Federal hükümetle bir Şengal’de durumun normalleşmesi için bir anlaşmamız var ancak sorun şu ki; şu anda Şengal’de kontrol federal hükümette değil, federal hükümetin iktidarına zor uyguluyorlar” yanıtını verdi.

“Burada PKK var, Şii milis gruplar var” diyen Başbakan, “Şengal Anlaşmasın’nın uygulanmasını engelleyen kentteki yasal olmayan güçlerdir ve anlaşmanın uygulanmasını engelliyorlar” ifadelerini kullandı.

Başbakan, başı dik bir şekilde yaşaması için Şengal halkının topraklarını ve haklarını korumaktan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Başkan Mesud Barzani komutasında Şengal’in kurtarılması operasyonuna bizzat katıldığını belirten Başbakan, söz konusu operasyonda 500 Peşmerge’nin şehit düştüğünü ifade etti.

16 Ekim olaylarından sonra halkın büyük sıkıntılar çektiğini ve bir daha savaş istemediğini belirten Başbakan, ancak bunun, Şengal’deki durumun devam edeceği anlamına gelmediğini söyledi.

Şengal’de durumun aşama aşama normalleşeceğine dikkat çeken Başbakan, “Birinci adım Peşmerge, Şengal halkı ve yasal idarenin kente dönmesidir. Ondan sonra merkezi hükümetin ne yapacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

3 Ağustos 2014’te Şengal’e giren DAİŞ, soykırım yaptı. Binlerce Ezidi Kürt öldürüldü, toplu mezarlara gömüldü, binlercesi de kaçırıldı.

Şengal, 13 Kasım 2015’te Başkan Mesud Barzani komutasındaki Peşmerge’nin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Şengal Anlaşması, 9 Ekim 2020’de Erbil ile Bağdat hükümetleri arasında imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Şengal’in güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Kürdistan Bölgesi ile merkezi Irak hükümeti arasında ortak komite kurulması kararlaştırılmıştı.

Anlaşmaya göre, PKK ve İran destekli Haşdi Şabi gibi yabancı silahlı güçlerin Şengal’de çıkarılması gerekiyor.