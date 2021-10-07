Politika

ABD'den İran yanlısı milislere kınama

ABD’nin Riyad Büyükelçiliği, İran destekli Husi milislerin saldırılarını ve Suudi Arabistan’ın güneyindeki Abha Uluslararası Havaalanı’nı hedef alma girişimlerini kınadı.
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ortadoğu ABD Yemen Suudi Arabistan Husiler Abha Uluslararası Havalimanı Riyad

HABER MERKEZİ

ABD’nin Riyad Büyükelçiliği, İran destekli Husi milislerin saldırılarını ve Suudi Arabistan’ın güneyindeki Abha Uluslararası Havaalanı’nı hedef alma girişimlerini kınadı.

Büyükelçilik tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Husiler tekrar Abha Uluslararası Havaalanı’nı hedef almaya çalıştı. Bu saldırı 4 masum sivilin yaralanmasıyla sonuçlandı. Husilerin sivillere yönelik saldırılarını kınıyor, yaralılara şifa diliyoruz. Husiler şiddetten ziyade barışa odaklanmalı ve Birleşmiş Milletler himayesinde diplomatik bir çözüm üzerinde çalışmalıdır” denildi.

Yemen’deki meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri’nin Husiler tarafından dün Abha Uluslararası Havaalanı’na doğru gönderilen silahlı insansız hava aracını (SİHA) imha ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu SİHA’nın imhası sırasında çevreye yayılan şarapnel parçaları nedeniyle 4 kişinin yaralandığı ve havalimanında hasar oluştuğu ifade edilmişti.

Arap Koalisyonu, Husilerin sivillerin yoğun bir şekilde bulunduğu Abha Uluslararası Havaalanı’nı hedef almaya çalışmasının savaş suçu oluşturduğuna da dikkat çekilmişti.

 

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