100 yaşındaki eski Nazi üyesi hakim karşısında

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16 Kasım'da 101 yaşına girecek olan Josef Schütz, Nazi suçlarından yargılanan en yaşlı zanlı konumunda.

Masum olduğunu söyleyen şüpheli savunmasında, "Bu suçlamaları anlamıyorum çünkü bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

Josef Schuetz, 1942-1945 yılları arasında Berlin'in kuzeyindeki Oranienburg'daki Sachsenhausen kampında 3 bin 518 mahkumun öldürülmesine "bilerek ve isteyerek" yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor.

Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında 1942'de Sovyet savaş esirlerinin kurşuna dizilerek infaz edilmesine yardım ve mahkumların zehirli gaz Zyklon B kullanılarak öldürülmesi de yer alıyor.

1936 ile 1945 yılları arasında Sachsenhausen kampında, Yahudiler başta olmak üzere Romanlar, rejim karşıtları ve eşcinsellerin de aralarında bulunduğu 200 binden fazla kişi tutuklu olarak çalıştırıldı.

Schütz teorik olarak en az 3 yıllık hapis cezası alacak ama ilerlemiş yaşı nedeniyle cezanın daha da az olması bekleniyor.

Berlin'deki Marc Bloch Merkezi üyesi Guillaume Mouralis, “Bu mahkemenin ana fonksiyonu işlenen suçları unutmamak" diye konuştu.

Temmuz 2020'de bir mahkeme, eski bir Stutthof kamp gardiyanı olan 93 yaşındaki Bruno Dey'e iki yıl ertelenmiş hapis cezası vermişti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan yetmiş yıldan fazla bir süre sonra, Alman savcılar hayatta kalan son Nazi faillerini adalete teslim etmek için zamanla yarışıyor. Son yıllarda giderek daha düşük rütbeli Nazi personeline odaklanıldığı dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta Nazi toplama kampının 96 yaşındaki eski sekreteri yargılanacağı gün kayıplara karışmıştı. Kısa süre sonra bulunan eski sekreterin davasının görülmesine 18 Ekim'de başlanacak. (Kaynak: Euronews)