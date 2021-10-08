Lübnan’da mahsur kalan 42 genç Başbakan’ın talimatıyla Kürdistan Bölgesi’ne getirildi

ERBİL (K24)

Lübnan’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan 42 Kürdistanlı gencin Lübnan makamları tarafından alıkonulmalarının ardından Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi devreye girdi.

Lübnan makamlarıyla kurulan irtibatın ardından söz konusu gençler Kürdistan Bölgesi’ne getirildi.

K24’e konuşan Dış İlişkiler Ofisi’nden İbrahim Xıdır Reşid Bahri, gençlerin kaçak yollarla Avrupa’ya geçmek istediğini ve Lübnan makamları tarafından yakalanıp pasaportlarına el konulduğunu bildirdi.

Gençlerin kötü koşullarda tutulduğunu kaydeden Bahri, Başbakan’ın talimatının ardından Lübnan makamlarıyla resmî temasa geçtiklerini ve öncelikli olarak gençlerin daha iyi bir yerde tutulmalarını sağladıklarını belirtti.

Ardından 42 gencin dönüşü İçin yasal süreci başlattıklarını vurgulayan Bahri, söz konusu gençlerin iyi şartlarda Kürdistan Bölgesi’ne dönmelerini sağladıklarını dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’ne gelen gençler Erbil Uluslararası Havalimanı’nda karşılandı.