Sağlık

Türkiye'de Covid-19: 188 can kaybı, 30 bin 201 yeni vaka

Türkiye’de yeni ip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatlik 188 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 115 yeni vaka tespit edildi.
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türkiye Covid-19 coronavirüs salgın vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye’de son 24 saatlik 188 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 115 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 167 kişi iyileşti.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor.”

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