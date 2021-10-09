Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Ölü sayısı 6 bini aştı

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 4’e yükseldi
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ERBİL(K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 5 bin 523 Covid-19 testi uygulanırken, 524 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (362) Duhok’ta görüldü.

Son 24 saatte 1856 kişi sağlığına kavuştu, 18 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 199 bin 282

Vaka: 342 bin 134

İyileşen: 311 bin 742

Tedavisi süren: 24 bin 388

Ölüm: 6 bin 4

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