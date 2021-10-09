Politika

Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.
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Sebastian Kurz
Sebastian Kurz
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HABER MERKEZİ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Kurz, düzenlediği basın toplantısında, kariyer diplomatı olan Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in yerine geçmesini önerdi.

Kurz, muhafazakar Halk Partisi'nin (ÖVP) lideri olarak kalmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Soruşturma nedeniyle 6 Ekim'de, emniyet güçleri, Başbakanlık başta olmak üzere Kurz'un başında bulunduğu ÖVP genel merkezi ve Maliye Bakanlığında aramalar yapmıştı.

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