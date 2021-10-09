Taliban: DAİŞ’le mücadelede ABD’yle işbirliği yapmayacağız

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Taliban ve ABD’den bazı üst düzey yetkililer, Afganistan’daki aşırılık yanlısı grupları kontrol altına alma ve yabancı uyruklu kişilerin ülkeden tahliyesi gibi konuları konuşmak için Katar'ın başkenti Doha'da 2 gün sürecek bir görüşme yapacak.

ABD ile Taliban yönetimini ilk kez bir araya geleceği görüşmeler hakkında konuşan Taliban’ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Doha Anlaşması'nın da gözden geçirileceğini açıkladı.

Şahin, DAİŞ ile mücadelede Taliban'ın bağımsız hareket edeceğini ve bu güce sahip olduklarını belirterek, yabancı uyruklu kişilerin Afganistan'dan tahliyesinde esneklik sağlayacakları söyledi.

Normal şartlarda yabancı birliklerin Afganistan’dan çekilme süreci 31 Ağustos tarihinde tamamlanmıştı.

ABD tarafıysa söz konusu görüşmenin, Taliban'ın resmi olarak Washington tarafından tanınacağı anlamına gelmediğini kaydetti.

ABD’DEN PAKİSTAN’A ‘TALİBAN KONULU’ ZİYARET

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman geçtiğimiz günlerde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya gelmişti.

Taliban ve Afganistan'daki son durumun ele alındığı toplantıların Washington hükümeti açısından zor geçtiği belirtiliyor.

Washington açısından gündemdeki bir diğer sorunsa, Afganistan'da başlayan ekonomik çöküş ve yaklaşan insani krizi önlemek için fonları kimin sağlayacağı konusu. Zira seçilmiş Cumhurbaşkanı Eşref Gani liderliğindeki eski Afgan hükümetine ait bütçenin yaklaşık yüzde 80'i, uluslararası bağışçılar tarafından finanse ediliyordu.