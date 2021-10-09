Erbil Valisi: Yarın gidiş gelişlerde kısıtlama olmayacak

ERBİL (K24)

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, düzenlediği basın toplantısında, yarın Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta gerçekleşecek seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Umed Xoşnaw, "Vatandaşlarımız idare etmeli. Çünkü seçim günü tüm pazar yerleri ve alışveriş merkezleri kapalı olacak ve ancak gidiş gelişlerde herhangi bir kısıtlama olmayacak" dedi.

Özel oylama sırasında bir seçmenin altı dakikalık sürede oy kullanabildiğini vurgulayan Xoşnaw, “Seçim Komisyonu daha önce bize her seçmenin bir buçuk dakika içinde oy kullanabileceğini bildirmişti, ancak özel bir oylamada bir seçmen için altı dakikalık br sürenin gerekli olduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Erbil valisi, Seçim Komisyonu tarafından belirlenen duruma göre gazetecilerin sandık merkezlerini ziyaret edebileceklerini belirtti.

Vali Xoşnaw ayrıca, Erbil'de 498 sandık bulunduğunu ve başkentte 1 milyon 159 bin 750 kişinin oy kullanabileceğini söyledi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde halk yarın sandık başına giderek oy kullanacak.

Irak'ta yarın 2003 ABD müdahalesi sonrası 5'incisi gerçekleştirilecek genel seçimlerde, 167 siyasi parti ve oluşuma bağlı 3 bin 249 aday yarışıyor.

Söz konusu adayların 951’i kadınlardan oluşuyor. 789’u bağımsızlardan oluşan adayların geri kalanı ise siyasi parti ve koalisyonlar içerisinde yarışa katılıyor.

Pazar günü Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde seçim sandıkları sabah 07:00'de açılacak, akşam saat 18:00'de kapanacak. Seçim sonuçlarının 24 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.