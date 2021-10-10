Politika

Yemen’de valinin konvoyuna bombalı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı

Yemen'de Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği, olayda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
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ortadoğu Yemen aden Vali Konvoy Bombalı saldırı

HABER MERKEZİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in güneyindeki Aden vilayetine bağlı Et-Tevahi kenti yakınlarında Vali Ahmed Hamid Lemles'in aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bomba infilak etti.

Reuters, yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde konvoyda, valinin dışında Tarım Bakanı Salem al-Suqatri’nin de yer aldığını duyurdu.

Aden Valisi Lemles ve Salem al-Suqatri’nin suikast girişiminden kurtulduğu, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların Tevahi bölgesindeki Bahsib Askeri Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Yemen hükümet yetkilileri konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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