Yemen’de valinin konvoyuna bombalı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı
HABER MERKEZİ
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in güneyindeki Aden vilayetine bağlı Et-Tevahi kenti yakınlarında Vali Ahmed Hamid Lemles'in aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bomba infilak etti.
Reuters, yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde konvoyda, valinin dışında Tarım Bakanı Salem al-Suqatri’nin de yer aldığını duyurdu.
Aden Valisi Lemles ve Salem al-Suqatri’nin suikast girişiminden kurtulduğu, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yaralıların Tevahi bölgesindeki Bahsib Askeri Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.
Yemen hükümet yetkilileri konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.