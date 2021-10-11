Politika

Bağdadi’nin yardımcısı yakalandı

Irak Başbakanı Kazimi, DAİŞ'in öldürülen lideri Ebubekir Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Mustafa Kazimi DAİŞ mensubu Ebubekir Bağdadi

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DAİŞ'in öldürülen lideri Ebubekir Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün finansmanından sorumlu üyesinin yakalandığını duyurdu.

Kazimi; Arapça, Kürtçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, “Kahraman emniyet güçleri seçim güvenliğini sağlamaya odaklanmışken, istihbarat teşkilatındaki kardeşleri sınır ötesinde, Ebubekir Bağdadi’nin yardımcısı, mezardaşı ve örgütün finansmanından sorumlu Sami Jassem isimli örgüt mensubunu yakalamak için zorlu bir istihbarat operasyonunu yürütüyordu” bilgisine yer verdi.

Kazimi mesajının sonunda, “Yaşasın Irak ve cesur kahramanlarımız” ifadesini kullandı.

Ebubekir Bağdadi 27 Ekim 2019’da ABD’nin Suriye’de düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv