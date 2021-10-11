Bağdadi’nin yardımcısı yakalandı

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DAİŞ'in öldürülen lideri Ebubekir Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün finansmanından sorumlu üyesinin yakalandığını duyurdu.

Kazimi; Arapça, Kürtçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, “Kahraman emniyet güçleri seçim güvenliğini sağlamaya odaklanmışken, istihbarat teşkilatındaki kardeşleri sınır ötesinde, Ebubekir Bağdadi’nin yardımcısı, mezardaşı ve örgütün finansmanından sorumlu Sami Jassem isimli örgüt mensubunu yakalamak için zorlu bir istihbarat operasyonunu yürütüyordu” bilgisine yer verdi.

Kazimi mesajının sonunda, “Yaşasın Irak ve cesur kahramanlarımız” ifadesini kullandı.

Ebubekir Bağdadi 27 Ekim 2019’da ABD’nin Suriye’de düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.