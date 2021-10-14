Allavi: ABD’nin Irak’tan çekilmesi büyük bir hata

HABER MERKEZİ

Eski Irak Başbakanı İyad Allavi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin Bağdat ziyaretiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Kaani’nin ziyaretinin seçim sonuçlarına hiçbir etkisinin olmayacağını belirten Allavi, Irak Yüksek Seçim Komisyonu’nun, oy kullanma araçları sorununu çözemediği için seçime katılım oranının düşük olduğunu söyledi.

Allavi, kesin seçim sonuçları açıklandıktan sonra Şii milisler arasında anlaşmazlıkların derinleşip çatışmaların başlayabileceğini vurguladı.

Kızının aday olması ve seçilememesiyle ilgili ise Allavi, “Kızım acele bir karar verdi. Ona kampanya desteği de vermedim” dedi.

Allavi son olarak, ABD ordusunun Irak’tan çekilmesinin büyük bir hata olacağını ifade etti.