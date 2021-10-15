ABD’den Erdoğan’a operasyon yanıtı

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Günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Artık tahammülümüz kalmadı. Gerekli adımları atacağız” şeklindeki açıklamasıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.

Sözcü Price, NATO müttefiki Türkiye’ye karşı sınır ötesi saldırıları çok açık biçimde kınadıklarını ve saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve sevdiklerine başsağlığı dileklerini ilettiklerini belirtti.

Ateşkes hatlarının muhafaza edilmesi ve sınır ötesi saldırılara son verilmesinin önemini de vurguladıklarını dile getiren Price, “Tüm bu konularda son derece açık olduk. Şu noktada da açığız: Suriye’de istikrarı ileriye götürmek için tüm tarafların ateşkes bölgelerini muhafaza edip saygı göstermesi ve ihtilafa siyasi bir çözüm bulunması için çaba göstermesi kritik önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Ned Price, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu, terörle mücadeleden Suriye’de çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgedeki zarar verici etkilerin caydırılmasına kadar uzanan bir dizi alanda ortak çıkarlar paylaştıklarını kaydetti.

Sözcü, “Dolayısıyla Suriye’de çatışmaların sonlandırılmasında ortak bir çıkar paylaşıyoruz. Suriye politikasıyla alakalı olarak, şiddete son verme ve işbirliği alanları oluşturma çabası kapsamında, diğer komşularla birlikte müttefikimiz Ankara’yla da görüş alışverişi içinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, bir gazetecinin, Erdoğan’ın sınır ötesi bir operasyonun yakın zamanda olabileceğine işaret eden sözlerini Washington’un nasıl yorumladığı sorusunu da, “Tekrar ediyorum, saldırıları kınadık. Suriye’de istikrarı ileriye götürmek için tüm tarafların ateşkes bölgelerine saygı göstermesi ve bu bölgeleri muhafaza etmesinin önemini vurguladık” diye yanıtladı.

Sözcü, “Dolayısıyla Suriye’de çatışmaların sonlandırılmasında ortak bir çıkar paylaşıyoruz. Suriye politikasıyla alakalı olarak, şiddete son verme ve işbirliği alanları oluşturma çabası kapsamında, diğer komşularla birlikte müttefikimiz Ankara’yla da görüş alışverişi içinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, aynı gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınır ötesi bir operasyonun yakın zamanda olabileceğine işaret eden sözlerini Washington’un nasıl yorumladığı sorusunu da “Tekrar ediyorum, saldırıları kınadık. Suriye’de istikrarı ileriye götürmek için tüm tarafların ateşkes bölgelerine saygı göstermesi ve bu bölgeleri muhafaza etmesinin önemini vurguladık” diye yanıtladı.

Erdoğan, “Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız” açıklamasında bulunmuştu.