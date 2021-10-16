Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybetti, 464 vaka tespit edildi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Covid-19 veriler

ERBİL(K24)

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 5 bin 467 Covid-19 testi yapılırken, 464 kişinin test sonucu pozitif çıktı. En fazla vaka (311) Süleymaniye'de görüldü.

Son 24 saatte 1608 kişi sağlığına kavuştu, 20 kişi yaşamını yitirdi.

Dün salgın nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmiş, 1331 vaka tespit edilmişti.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 245 bin 99 Covid-19 testi yapılırken, 349 bin 48 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 323 bin 647 kişi sağlığına kavuştu, 6 bin 124 kişi yaşamını yitirdi.

 

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