Sağlık

Türkiye’de Covid19’da son durum

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 537 vaka tespit edildi.
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türkiye Türkiye Covid-19 veriler

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 357 bin 167 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka tablosunu şu notla duyurdu: 

"Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor."

 

 

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