Barcelona rahat bir nefes aldı

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Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 3-0, bunun dönüşünde de ligde Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan Barcelona, milli maç arası dönüşünde Valencia'yı kendi sahasında devirerek nefes aldı.

Valencia 5’inci dakikada Jose Luis Gaya'nın golü ile öne geçse de, 13'te Ansu Fati ve 41'de penaltıdan Memphis Depay'ın attığı gollerle ev sahibi ekip devre arasına 2-1 önde girmeyi başardı.

Maçın skorunu 85'te Serginio Dest'in hazırladığı pozisyonda Philippe Coutinho belirledi: 3-1

Sezon başında Manchester City'den transfer edilen, fakat sakatlığı sebebi ile oynayamayan Sergio Aguero, 87’nci dakikada Dest'in yerine oyuna girerek Barcelona forması ile ilk kez sahaya çıktı. Coutinho da 11 ay sonra ilk golünü attı.

Bu sonuçla bir maçı eksik Barcelona 8 maçta topladığı puanı 15'e çıkarırken, 9’uncu maçını tamamlayan Valencia 12'de kaldı.