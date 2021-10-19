Politika

Milisler tehdit etti, güvenlik güçleri Bağdat’ta harekete geçti

Şii milislerin tehditleri üzerine Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenlik güçleri birçok noktaya dağıldı.
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Bağdat
Bağdat
Irak Şii milisler Bağdat

BAĞDAT (K24)

Bağdat’taki güvenlik kaynakları, seçim sonuçlarına itiraz eden Fetih Koalisyonu ve silahlı milislerinin sokağa inme tehditleri üzerine kent merkezine çok sayıda polis ve asker sevk edildiğini bildirdi.

Özellikle de diplomatik temsilcilikler ve hükümet binalarının yer aldığı Yeşil Bölge’nin çevresindeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı kaydedildi.

Irak’ta nihai seçim sonuçlarına göre Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, parlamentoda sadece 16 sandalye kazanabildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından bazı milis grupları gösteriler düzenleyerek sonuçlara karşı çıktı.

Dün de Haşdi Şabi bileşenlerinden Irak Hizbullahı, Başbakan Mustafa Kazimi’yi seçimlere hile karıştırmakla suçlayarak tehdit etti.

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