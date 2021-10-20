WHO: Coronavirüs vakalarının en hızlı yayıldığı bölge Avrupa

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WHO, yeni yayımlanan haftalık pandemi değerlendirmesinde, son 1 haftada yaklaşık 2,7 milyon yeni Covid-19 vakası ve 46 binden fazla ölüm olduğunu bildirdi.

Covid-19 vakalarındaki en büyük düşüş ise enfeksiyonların sırasıyla yaklaşık yüzde 18 ve yüzde 16 oranında düştüğü Afrika ve Batı Pasifik'te görüldü.

Kıtadaki aşı sıkıntısına rağmen Afrika'daki ölümlerin sayısı da yaklaşık dörtte bir oranında azaldı. WHO, Amerika ve Ortadoğu da dahil olmak üzere diğer bölgelerin önceki haftaya benzer rakamlar bildirdiğini söyledi.

Değerlendirmeye göre, vakaların yükseldiği yerlerin başında İngiltere, Rusya ve Türkiye geliyor.

AVRUPA'NIN YARISINDAN FAZLASINDA ARTIŞ VAR

Bu arada Avrupa'da coronavirüs vakaları yaklaşık 1,3 milyon yeni vakayla sıçrayış gösterdi. WHO, bölgedeki ülkelerin yarısından fazlasının Covid-19 sayılarında artış olduğunu bildiriyor.

Geçen hafta, Rusya Covid-19 vakaları için defalarca kez günlük rekorlar kırdı ve Birleşik Krallık'taki enfeksiyon sayısı temmuz ortasından bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi Başkanı, hükümeti maske takma ve çocukların daha hızlı aşılanması da dahil olmak üzere daha katı Covid-19 protokolleri uygulamaya çağırsa da, politikacılar bu adımlara itiraz ediyor.

EN KÖTÜ DURUMDA OLAN RUSYA

Rusya'da yetkililer nüfusu aşılamak için mücadele ediyor ve Sputnik V aşısının bulunmasına rağmen insanların sadece yaklaşık yüzde 32'si aşılanabildi. 225 binden fazla ölümle Rusya Avrupa'daki en büyük ölü sayısının görüldüğü ülke konumunda.

TÜRKİYE'DE GÜNLÜK ORTALAMA ÖLÜM 200 VE ÜZERİNDE

Türkiye'de ise dünün rakamlarına göre sadece bir gün içerisinde 30 binden fazla vaka ve 223 ölüm gerçekleşti. Türkiye'deki vaka rakamları son bir aydır günlük 30 bin civarında dolanıyor. Ölü sayısı da günlük 200 kişinin altına hiç düşmedi. (Kaynak: Euronews)