Irak’ta yeni bir silahlı grup kuruluşunu ilan etti

HABER MERKEZİ

Irak’ta Ketaib El-Muhendis (El-Mühendis Tugayları) isimli yeni bir silahlı grubun kurulduğu ilan edildi.

El-Mühendis Tugayları tarafından yapılan açıklamada, grubun Haşdi Şabi ve Irak Başbakanlığı çatısı altında çalışmayacağı kaydedilerek, kendilerinin ‘cihat ve savunma’ görevini yürüteceği ve makamlarda gözlerinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada, 2020 yılının başında ABD tarafından düzenlenen hava operasyonunda Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile birlikte öldürülen Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in yolu ve ilkeleri üzerine ‘cihat’ edileceğine vurgu yapıldı.

Devletin kararlarına müdahale etmeden Irak’ı ve Irak siyasi sistemini savunma görevinin yürüteceklerinin kaydedildiği açıklamada, Irak ordusu ve güvenlik güçlerine güvenliğin korunması konusunda destek olunacağı bildirildi.

Söz konusu açıklamada, daha sonra milislerin görevleri ve grubun liderlerinin duyurulacağı vurgulandı.

Ebu Mehdi Mühendis ve Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülmelerinin ardından Irak’ta çok sayıda Şii intikamcı milis grupları oluşturulmuştu.

ABD askeri üsleri ve Uluslararası Koalisyon konvoylarına sık sık saldırılar düzenleyen grupların eylemleri, Irak Başbakanlığına bağlı Haşdi Şabi yönetimi tarafından da sahiplenilmiyordu.