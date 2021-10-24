Politika

TSK’dan Til Temir’e top saldırıları

TSK, Haseke’nin Til Temir kasabasına bağlı bazı köylerine top saldırıları düzenliyor.
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kürdistan Haseke Til Temir TSK Rojava

HABER MERKEZİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Haseke’nin Til Temir kasabasına bağlı bazı köylerine top saldırıları düzenliyor.

K24’ün yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rojava’nın Haseke vilayetine bağlı Til Temir kasabasının Telşenan ve Derdara köylerine TSK ve desteklediği silahlı gruplar tarafından sabah saatlerinde top atışları yapılmaya başladı. Top atışlarının halen devam ettiği öğrenildi.

Saldırılarda meydana gelen kayıplarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu bölge Demokratik Suriye Güçleri’nin kontrolünde bulunuyor.

Öte yandan Halep’in kuzeyinde de Türkiye’ye bağlı silahlı gruplarla YPG arasında çatışmaların yaşandığı ve TSK’nın bölgedeki iki köyü bombaladığı bildirildi.

 

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