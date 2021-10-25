Peşmerge Bakanı ile Koalisyon komutanlarından toplantı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Uluslararası Koalisyon’un Irak Koordinasyon Ofisi’nin yeni komutanı ve beraberindeki askeri yetkililerle bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda, askeri süreçlerin yanı sıra Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin durumu ele alınırken, terörle mücadele için Peşmerge güçleriyle Irak güçlerinin birliğine vurgu yapıldı.

Görüşmede konuşan Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, mevcut süreçte Uluslararası Koalisyon’un yardımlarının gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Uluslararası Koalisyon’un desteğiyle devam eden Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecinde iyi bir ilerleme olduğunu söyleyen İsmail, reformların devam edeceğini kaydetti.

Irak Savunma Bakanlığı ile her zaman iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini bildiren İsmail, yarın üst düzey Irak Savunma Bakanlığı heyetinin Kürdistan Bölgesi’ne gelerek kendileriyle görüşeceğini ifade etti.

Uluslararası Koalisyon Irak Koordinasyon Ofisi Komutanı ise, Peşmerge’ye yönelik desteğin devamlılığının önemine değinerek, Peşmerge ile çok değerli bir tarihlerinin olduğunu ve Kürdistan halkı ve Peşmerge’yi kendilerinin gerçek ortağı olarak gördüklerini belirtti.

Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar ve Peşmerge’ye yönelik eğitim sürecindeki desteklerinin devam edeceğini kaydeden Koalisyon Komutanı, terörle mücadelede Peşmerge ile Irak güçleri arasındaki koordinasyonun önemine değindi.