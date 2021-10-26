Politika

Filipinler Büyükelçisi: Ülkemizde Peşmerge’ye özel bir saygı var

Filipinler Büyükelçisi Generoso D.G. Calonge, Başkan Barzani’nin Kürdistan halkının mücadele tarihindeki rolüne övgüde bulundu.
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kürdistan Mesud Barzani Generoso Calonge Filipinler

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Filipinler’in Bağdat Büyükelçisi Generoso D.G. Calonge’yu kabul etti.

Büyükelçi Calogne, Başkan Barzani’nin Kürdistan halkının mücadelesindeki rolüne övgüde bulundu, Kürdistan halkı ve Peşmerge’nin terörle mücadeledeki direnişi takdir ettiklerini ifade etti.

Calogne, ülkesinde Peşmerge’nin özel konumu olduğunu ve saygı gördüğünü söyledi.

Görüşmede terör tehdidi, dünya çapında radikalizm ve terörle mücadele konuları da ele alındı.

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