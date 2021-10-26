Filipinler Büyükelçisi: Ülkemizde Peşmerge’ye özel bir saygı var
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani bugün, Filipinler’in Bağdat Büyükelçisi Generoso D.G. Calonge’yu kabul etti.
Büyükelçi Calogne, Başkan Barzani’nin Kürdistan halkının mücadelesindeki rolüne övgüde bulundu, Kürdistan halkı ve Peşmerge’nin terörle mücadeledeki direnişi takdir ettiklerini ifade etti.
Calogne, ülkesinde Peşmerge’nin özel konumu olduğunu ve saygı gördüğünü söyledi.
Görüşmede terör tehdidi, dünya çapında radikalizm ve terörle mücadele konuları da ele alındı.