Alman büyükelçi: Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Almanya’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger’i kabul etti.

Büyükelçi Jaeger’e yeni görevinde başarılar dileyen Başbakan, Almanya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerinin gelişmesi temennisinde bulundu.

Jaeger de Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin işbirliğine teşekkür ederek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle çok yönlü ilişki geliştirmek istediğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Irak ve Almanya seçimleri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reform çalışmaları ve Peşmerge’ye yardımların devamının önemi konuları ele alındı.