Politika

Türkiye ile Çin arasında Rojava gerilimi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında Türkiye ile Çin arasında Rojava’yla ilgili gerilim yaşandı.
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Geng Shuang
Geng Shuang
dünya BMGK Çin Türkiye Rojava

HABER MERKEZİ

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda, Fırat'taki su seviyesinin azalması ile Allouk su tesisindeki kesintilerden Türkiye'yi sorumlu tutarak Suriye'nin kuzey doğusunu (Rojava) işgal etmekle suçladığı Türkiye'ye uluslararası insani hukuka uyma çağrısı yaptı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'ye Suriye'de insan hakları hukukuna uyma çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı'na, "Uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz" yanıtını verdi.

Allouk su tesisindeki problemlerin nedenine BM Genel Sekreteri'nin raporunda yer verildiğini söyleyen Sinirlioğlu, YPG ile Suriye rejiminin bu konuyu kendi ajandaları için kötüye kullandığını savundu.

Sinirlioğlu, “YPG’nin Irak'taki Suriyeli Ezidilerin ve Suriyeli Kürtlerin evlerine dönmesini de engellediğini” söyledi.

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