‘Peşmerge Kobani’de görevini tamamlayıp geri döndü, PKK de aynısını yapmalı’

ERBİL (K24)

Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin, Kobani’yi DAİŞ işgalinden kurtarmak için Başkan Mesud Barzani’nin talimatıyla Rojava’ya geçmesinin üzerinden 7 yıl geçti.

Bu tarihi olayın yıldönümünde K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Ari Hersin, “Kürdistan Peşmerge Güçleri Türkiye sınırlarını geçerek kutsal Kürdistan topraklarını savunmak üzere Kobani’ye gitti” dedi.

Başkan Barzani’nin bu kararın alınmasındaki rolünün büyük olduğunu vurgulayan Hersin, “O dönem Bölge Başkanlığı ile Parlamento arasındaki işbirliği çok iyi bir düzeydeydi. Peşmerge’nin Kobani’ye gönderilmesinin büyük ve önemli yankıları oldu. Bazı çevreler sürecin dışındaydı sadece konuşuyorlardı. Bu inisiyatifi Başkan Barzani aldı ve Parlamento ise sadece onayladı” diye konuştu.

Hersin, Kürtlerin kendi içinde birlik olmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Peşmerge, ulusal tarihi savunmak için Kobani’ye gitti” ifadesini kullandı.

“Peşmerge’nin Kobani’deki görevi tamamlanınca direkt Kürdistan Bölgesi’ne döndü” diyen Hersin, “Bu gelecek için bir ders olmalı. Zira Peşmerge Güçleri Rojava yönetiminde hak talebinde bulunmadı” diye belirtti.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde parti kurup Kürdistan Bölgesi’ne karşıtlık yapmak için faaliyet yürüttüğünü söyleyen Ari Hersin, PKK’nin burada zor yoluyla kaldığını vurguladı:

“Peşmerge Kobani’ye gönüllü olarak, karşılıksız gitti. Bunu Rojava’ya minnet olsun diye de yapmadı. Ne yaptıysak kendimiz için, vatanımız için yaptık. Ancak PKK DAİŞ’le savaşta birkaç gerillasını yolladı diye şimdi Xaneqin’den Şengal’e kadar Peşmerge’yi yok sayıyor. PKK’ye her şekilde buradan ayrılması gerektiğini söyledik ama görünen o ki bunu yapacak gibi durmuyor.”