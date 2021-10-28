ABD Dışişleri Bakanı’ndan Afganistan talimatı

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eğitim dairesi Dış Hizmetler Enstitüsü'nde bir grup Kongre üyesi, diplomat ve yetkililere konuşan Antony Blinken, "Afganistan'dan tahliye ve yerleştirme çabalarına yönelik planlama ve uygulamamıza odaklanan bir dizi iç inceleme talimatı verdim" dedi.

Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye çabalarına övgüde bulundu, ancak ABD'nin bir savaş bölgesinden hızlı bir şekilde geri çekilmesini gerektiren benzer bir durumla karşılaşması olasılığına karşı bakanlığın bu tahliyeden ders alması gerektiğini söyledi.

Blinken, "Şimdi geriye dönüp baktığımızda sorabileceğimiz ve sormamız gereken birçok şey var: Farklı şekilde hareket edebilir miydik? Başka bir adım atabilir miydik? Önce diğer bir fikri mi denemeli miydik? Daha çabuk karar verebilir miydik? " şeklinde konuştu.

Blinken, "Kendimize, Afgan arkadaşlarımıza ve ortaklarımıza ve bir gün benzer bir zorlukla karşılaşabilecek olan gelecekteki Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına, öğrendiğimiz her şeyi aktarmayı, incelemeyi, uygulamayı, gelecek planlamamızı geliştirecek ve gelecekteki beklenmedik durumlara daha iyi hazırlanmamıza yardımcı olacak şekilde korumayı borçluyuz" ifadelerini kullandı.

ABD basını geçen hafta, Dışişleri Bakanlığı genel müfettişinin Afganistan'daki diplomatik operasyonların sona ermesini gözden geçireceğini ve ayrıca Afganların ABD'ye mülteci olarak kabul edilmesini ve yerleştirilmelerini sağlayan Özel Göçmen Vizesi programını da inceleyeceğini bildirmişti.